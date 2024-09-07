Анекдоты да цитаты, или "Было наше и стало наше!"

Анекдоты да цитаты.Пишет Ириска- Дети, а вы знали, что все гигантские панды в мире являются собственностью Китая, которую он в любое время может вернуть на Родину?- Как Россия Малороссию и Новороссию?- Да.
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