Доцент Казанцева: коммунальные тарифы вырастут примерно на 10%

Тарифы на услуги ЖКХ после полуторагодового перерыва вырастут примерно на 10%. О том, как изменятся цены на коммунальные услуги, агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.