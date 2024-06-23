Доцент Казанцева: коммунальные тарифы вырастут примерно на 10%

Тарифы на услуги ЖКХ после полуторагодового перерыва вырастут примерно на 10%. О том, как изменятся цены на коммунальные услуги, агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.
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