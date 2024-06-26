Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 946 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Максименко
    Что за начальник которого все кому не лень обманывают.«Вучич во всем пр...
  • Ингерман Ланская
    какой щастье - дом 10 лет рушился, теперь чем-нибудь подопрут, как было в совдепии, и через месяц сдадут.... будете д..."Шухер новый мини...
  • Ингерман Ланская
    уууу, сколько вранья про генашуГеннадий Зюганов ...

Иначе войска НАТО уже были бы на Украине. Какой просчёт Запада в отношении России может стать фатальным

Иначе войска НАТО уже были бы на Украине. Какой просчёт Запада в отношении России может стать фатальным

© РИА Новости . Стрингер Западу не стоит недооценивать готовность России постоять за себя и обеспечить собственные интересы в любой ситуации 25 июня в Москве открылись юбилейные X "Примаковские чтения", одно из самых авторитетных экспертных мероприятий, и на этот раз посвящены теме "Россия в мировом контексте".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх