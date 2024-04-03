Ученые нашли Бэмби: в Южной Америке обнаружен новый вид миниатюрных оленей

Pudella carlae / © Guillermo D’Elía В ходе полевых исследований команда ученых под руководством Хавьера Баррио и Гильермо Д’Элиа изучала один из двух известных науке видов крошечных оленей, известных как пуду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии