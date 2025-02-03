"Осталось найти деньги". Эксперт объяснил, почему Барнаулу нужен тоннель под ж/д вокзалом

Архитектор Сергей Поморов уверен, что проект будет реализован Большой подземный тоннель под железнодорожным вокзалом в Барнауле поможет решить проблему с автомобильными пробками и соединит две части города, разрезанного пополам железной дорогой.
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