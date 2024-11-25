Особо ценные продуктивные сельхозугодья: правовой статус, ограничения использования

В целях недопущения выбытия участков из сельскохозяйственного оборота и обеспечения продовольственной безопасности Правительство предложило выделять особо ценные сельхозугодья в отдельные территориальные зоны, а также создать перечень особо ценных продуктивных угодий, подлежащих особой охране, с запретом использования таких участков в иных целях[1].