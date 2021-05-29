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Татуировки по всему телу ради любимого сына

Татуировки по всему телу ради любимого сына

33-летняя Джулиана Ферстер из Оберндорфа, Германия, потратила более 57 500 евро на татуировками любимых персонажей комиксов своего сына Константина — Marvel и DC — от Железного человека до Джокера из фильма «Бэтмен», она покрыла ими все свое тело.

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