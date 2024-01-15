Термин «чёрная дыра» американцы посчитали неполиткорректным и предложили заменить на «афроотверстие»

— Девушка, где мы можем встретиться в следующий раз? — Это очень просто: я каждый день бываю в филармонии, а по субботам и воскресеньям целый день не вылезаю из музеев — А ты умеешь отказать! Дорогие Денежки! Очень скучаю без Вас.