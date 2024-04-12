Bloomberg сообщает об отсутствии «плана Б» у США по помощи Украине

Bloomberg: у США нет «плана Б» по помощи Киеву Администрация Байдена все больше разочаровывается как республиканцами, так и Европой, которой следует использовать доходы от заблокированных российских активов и предоставить больше систем ПВО для Киева, пишет BloombergУ США нет «плана Б» по военной помощи Украине, кроме зависших в конгрессе $60 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.
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