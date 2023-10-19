Депутат Хамаев осудил Кадырова за награждение сына после избиения задержанного

РИАМО - 19 окт. Депутат Госсовета Татарстана Азат Хамаев раскритиковал награждение сына главы Чечни Рамзана Кадырова званием Героя республики после инцидента с избиением Адамом Кадыровым поджигателя Корана, пишет Lenta.
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