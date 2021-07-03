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Продолжаем Всероссийский флешмоб "Госавтоинспекция вчера и сегодня"

Установка светофорного объекта на пл. Колхозной в Смоленске сотрудниками СМЭУ ГАИ УВД. 1982 год. .

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