В школе взорвалась граната

Взорвавшаяся в актовом зале страйкбольная граната была полной имитацией боевого устройства «Ф1». Зачем школьник принес опасный предмет в школу выясняют, как и уточняют сам он выдернул чеку или устройство сдетонировало при падении.
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