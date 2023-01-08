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Нельзя агитировать за попрание Конституции и быть во власти — Клишас

Нельзя агитировать за попрание Конституции и быть во власти — Клишас

Те политики, которые призывают игнорировать конституцию, должны покинуть органы власти, написал руководитель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас 8 января в своем Telegram-канале.

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