«Кадыров должен извиниться»: кубанские депутаты ответили главе Чечни после его нападок на глав СК и МВД России

«Кадыров должен извиниться»: кубанские депутаты ответили главе Чечни после его нападок на глав СК и МВД РоссииДепутат Совета станицы Северской Сергей Климов и депутат Кропоткинского городского поселения Сергей Кусмаков потребовали от главы Чечни Рамзана Кадырова извинений за его нападки в эфире ТВ на глав СК и МВД России Александра Бастрыкина и Владимира Колокольцева.