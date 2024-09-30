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Администрация города Челябинска

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От юридического корпуса ЮУрГУ на спецстоянку эвакуированы сразу два брошенных автомобиля

От юридического корпуса ЮУрГУ на спецстоянку эвакуированы сразу два брошенных автомобиля

Сегодня, 27 сентября, специалистами Управления благоустройства совместно с сотрудниками «Городской среды» с парковки возле дома 78а по проспекту Ленина вывезены два автомобиля, которые длительное время не эксплуатировались.

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