От юридического корпуса ЮУрГУ на спецстоянку эвакуированы сразу два брошенных автомобиля

Сегодня, 27 сентября, специалистами Управления благоустройства совместно с сотрудниками «Городской среды» с парковки возле дома 78а по проспекту Ленина вывезены два автомобиля, которые длительное время не эксплуатировались.
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