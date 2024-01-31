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США угрожают Венесуэле возобновлением санкций, если Каракас не выполнит требования Вашингтона

США угрожают Венесуэле возобновлением санкций, если Каракас не выполнит требования Вашингтона

И это самое интересное. Решит ли Каракас "демократизироваться" в соответствии с требованиями Вашингтона или попробует воспользоваться беспомощностью американских властей с точки зрения источников получения тяжелой нефти.

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