Около 900 школьников за один день стали посетителями военно-патриотического парка «Патриот» в городе Белогорске

Около 900 детей и старшеклассников из всех школ города Белогорска и Белогорского района стали посетителями военно-исторического парка «Патриот» расположенного в городе Белогорске Амурской области.
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