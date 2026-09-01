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Бизнес журнал. Центр

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Центральная Россия завершила 26 тысяч госзакупок на 23,6 млрд рублей

Центральная Россия завершила 26 тысяч госзакупок на 23,6 млрд рублей

Совокупный бюджет заключенных контрактов достиг 23,63 млрд рублей, средний показатель начальной цены одного лота — 1,12 млн рублей.

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