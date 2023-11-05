В Георгиевском храме состоялись заседания методического объединения воспитателей групп продленного дня и педагогов-организато...

В Георгиевском храме состоялись заседания методического объединения воспитателей групп продленного дня и педагогов-организаторов24 и 26 октября 2023 года на базе духовно-просветительского центра Георгиевского храма г.
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