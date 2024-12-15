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«Роскосмос» рассекретил программу исследований станций «Вега»

«Роскосмос» рассекретил программу исследований станций «Вега»

К почетной годовщине запуска автоматических межпланетных станций «Вега», «Роскосмос» раскрыл ранее секретные документы, связанные с ракетой-носителем «Протон-К» и станциями «Вега-1» и «Вега-2», которые были отправлены в космос в декабре 1984 года.

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