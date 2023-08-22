"Когда задача на всех одна", - эмигрировавшая звезда ситкома, высказалась о будущем президента России

КВНщики халявщики заполонили в своё время ТВ, и теперь их немало на ТНТ...Надо чистить Масляковское болото...слишком много вырастили хохотунов и псевдолицедеев ...и ни одного конструктора или технолога, а про инженеров они и думать не могут...

ЕИ

Елена Иванова

Как только эти "лицедеи" становятся предателями у них физически сразу изменяются черты лица!!! Что Слепаков, что Лазарева, что Зеленский, Ахиджакова и т.п., появляется что-то сатанинское, омерзительно-гнусное. Еще Сведенборг в 17 веке говорил, что лицо, особенно глаза, есть отражение сути человека, его мыслей, отношения к окружающим людям и миру. Вот и у Лазаревой выражение лица придурковатое с бешеными глазами. Словом, одержимая идиотка!!!