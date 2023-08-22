"Остапа понесло" - окончательно утратив связь с реальным миром, эмигрировавшая в Испанию актриса Татьяна Лазарева (признана Минюстом РФ иноагентом - прим.
"Когда задача на всех одна", - эмигрировавшая звезда ситкома, высказалась о будущем президента России
Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Оскотинилась дама!
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45 мин.
Юрий анин
КВНщики халявщики заполонили в своё время ТВ, и теперь их немало на ТНТ...Надо чистить Масляковское болото...слишком много вырастили хохотунов и псевдолицедеев ...и ни одного конструктора или технолога, а про инженеров они и думать не могут...
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25 мин.
ЕИ
Елена Иванова
Как только эти "лицедеи" становятся предателями у них физически сразу изменяются черты лица!!! Что Слепаков, что Лазарева, что Зеленский, Ахиджакова и т.п., появляется что-то сатанинское, омерзительно-гнусное. Еще Сведенборг в 17 веке говорил, что лицо, особенно глаза, есть отражение сути человека, его мыслей, отношения к окружающим людям и миру. Вот и у Лазаревой выражение лица придурковатое с бешеными глазами. Словом, одержимая идиотка!!!
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4 мин.
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