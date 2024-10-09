Забота о пенсионерах? Допустим. Тогда почему с пенсиями снова обман?

Коллаж Царьграда С января следующего года пенсии в России вырастут на 7,3%. Можно ли это назвать заботой о наших пенсионерах, если инфляция в стране составляет уже порядка 9%? Финансовый аналитик Ян Арт считает, что нет.
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