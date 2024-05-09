Сильный ветер перевернул яхту в Омске, в воде оказался один человек. Инцидент произошел сегодня во время парусной регаты.
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Сильный ветер перевернул яхту в Омске, в воде оказался один человек. Инцидент произошел сегодня во время парусной регаты.