В реках Керчи нашли опасные вещества

В результате эпидмониторинга окружающей среды в Керчи, филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» обнаружено несоответствие нормам СанПиН в трёх пробах воды.
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