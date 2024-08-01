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Крымское информационное агентство

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В реках Керчи нашли опасные вещества

В реках Керчи нашли опасные вещества

В результате эпидмониторинга окружающей среды в Керчи, филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» обнаружено несоответствие нормам СанПиН в трёх пробах воды.

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