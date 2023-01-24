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Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов: частичная мобилизация проводилась для стабилизации обстановки

Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов: частичная мобилизация проводилась для стабилизации обстановки

Валерий Герасимов, начальник Генштаба Вооруженных сил РФ, командующий Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции на Украине заявил, что «современная Россия еще не знала такого уровня и интенсивности военных действий».

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