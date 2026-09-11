US Agencies Accuse China-Based AI Firms Of 'Malicious' Copying Of American Models Federal cybersecurity and intelligence agencies on Tuesday accused six China-based artificial intelligence companies of running industrial-scale campaigns to extract proprietary features from leading U.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым