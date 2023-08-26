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Гран-при Нидерландов-2023. 3-я практика. Ферстаппен – 1-й, Расселл – 2-й, Перес – 3-й по итогам дождевой сессии

Гран-при Нидерландов Зандворт 26 августа 2023 года 3-я практика   1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.

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