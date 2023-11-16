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Ямаль о споре с Левандовским: «Роберт уже объяснил – такое случается на поле. Никаких проблем нет»

Ямаль о споре с Левандовским: «Роберт уже объяснил – такое случается на поле. Никаких проблем нет»

Напомним, на 72-й минуте матча Ла Лиги (2:1) 16-летний вингер «Барселоны» завершил атаку ударом в ближний угол вместо того, чтобы отдать пас открытому Левандовскому, стоявшему на дальней штанге, после чего поляк выразил недовольство решением Ямаля.

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