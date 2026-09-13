Провал «эпического масштаба»: в Йемене ищут виновных в наступлении хуситов

Полный провал «эпического масштаба», так в Йемене характеризуют стремительное наступление хуситов с захватом стратегических городов на западном побережье Красного моря.
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