Петербуржцам напомнили о штрафах за «небезопасные» балконы

Жители Петербурга столкнутся с новыми правилами, которые могут существенно ударить по их кошелькам. Изменения в законодательстве перекладывают ответственность за общедомовое имущество на плечи жильцов, а управляющие компании теперь освобождены от этих обязательств.
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