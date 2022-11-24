Вашингтону не удастся догнать Москву и Пекин в области гиперзвука

Пентагон стремится ускорить разработку гиперзвукового оружия из-за отставания от России и Китая, заявил директор программы стратегических систем ВМС США вице-адмирал Джонни Вулф Концепт американского гиперзвукового оружия Boeing X-51A Waverider © U.
Пентагон стремится ускорить разработку гиперзвукового оружия из-за отставания от России и Китая, заявил директор программы стратегических систем ВМС США вице-адмирал Джонни Вулф Концепт американского гиперзвукового оружия Boeing X-51A Waverider © U.
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