В Узбекистане невестка два месяца была в плену у свекрови и золовки

Невестку истязали родственницы мужа: подробности их издевательств шокировали Сеть. Трагедия произошла в Узбекистане.
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