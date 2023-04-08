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В Челябинске детям с особенностями развития бесплатно помогают преодолеть недуг

В Челябинске детям с особенностями развития бесплатно помогают преодолеть недуг

В центре реабилитации «Вдохновение» используют уникальные технологии. Реабилитационный центр посетила супруга губернатора, учредитель областного Фонда-2020 Ирина Текслер.

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