В Новосибирске школьник ударил учительницу ручкой в шею на уроке

В одной из школ Новосибирска ученик напал на преподавателя прямо во время урока. Инцидент произошёл после того, как педагог вызвала подростка отвечать к доске.
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