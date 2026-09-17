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Царьград

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В Новосибирске школьник ударил учительницу ручкой в шею на уроке

В Новосибирске школьник ударил учительницу ручкой в шею на уроке

В одной из школ Новосибирска ученик напал на преподавателя прямо во время урока. Инцидент произошёл после того, как педагог вызвала подростка отвечать к доске.

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