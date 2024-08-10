Глава Сергиева Посада и руководитель МФЦ были задержаны по подозрению в коррупции

Сегодня стало известно, что глава Сергиева Посада Дмитрий Акулов и руководитель местного многофункционального центра (МФЦ) Юлия Каминская были задержаны по подозрению в совершении коррупционных преступлений.
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