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Китай

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Китай введет в пробном режиме односторонний безвизовый режим для шести стран

Пекин, 24 ноября /Синьхуа/ -- Китай принял решение ввести в пробном режиме односторонний безвизовый режим для граждан Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании и Малайзии, говорится в заявлении, опубликованном в вичат-аккаунте Министерства иностранных дел КНР.

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