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Рязанские новости

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Первый замдиректора футбольного клуба «Рязань» покинула должность

Первый замдиректора футбольного клуба «Рязань» покинула должность

Елена Агеева занимала должность первого заместителя директора ФК «Рязань».Елена Михайловна Агеева покинула пост первого заместителя директора ФК «Рязань».

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