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Старейшая олимпийская чемпионка из Венгрии скончалась в возрасте 103 лет

Старейшая олимпийская чемпионка из Венгрии скончалась в возрасте 103 лет

Global Look Press/Attila Volgyi/XinHua Старейшая победительница Олимпийских игр, пятикратная чемпионка по спортивной гимнастике Агнеш Келети скончалась в Венгрии на 104-м году жизни, сообщает 2 января издание Nemzeti Sport.

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