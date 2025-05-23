Симуляция ядерного конфликта: глобальное охлаждение и голод угрожают миру

Исследователи из Пенсильванского университета смоделировали последствия ядерного конфликта между Россией и США: выброс 150 млн тонн сажи вызовет охлаждение на 15°C, кризис сельского хозяйства и массовый голод.
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