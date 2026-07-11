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Регионы России

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Redmi представит серию Note 17 с аккумуляторами до 9000 мА·ч и защитой корпуса IP69K

Redmi представит серию Note 17 с аккумуляторами до 9000 мА·ч и защитой корпуса IP69K

Redmi Note 17 оснащён 7-дюймовым дисплеем Samsung E4 Pro с разрешением Full HD и яркостью от 1200 до 1800 нит, аккумулятором ёмкостью 8000 мА·ч с зарядкой мощностью 45 Вт и обратной проводной зарядкой на 22,5 Вт.

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