Redmi представит серию Note 17 с аккумуляторами до 9000 мА·ч и защитой корпуса IP69K

Redmi Note 17 оснащён 7-дюймовым дисплеем Samsung E4 Pro с разрешением Full HD и яркостью от 1200 до 1800 нит, аккумулятором ёмкостью 8000 мА·ч с зарядкой мощностью 45 Вт и обратной проводной зарядкой на 22,5 Вт.