В России высказались об отмене антироссийских санкций при Трампе

Сенатор Климов: Отсутствие новых санкций при Трампе будет шагом вперед Ждать немедленной отмены антироссийских санкций после инаугурации президента США Дональда Трампа не стоит, заявил в разговоре с «Лентой.
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