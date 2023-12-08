По итогу одиннадцати месяцев этого года в Севастополе выявлено 44 коррупционных преступления. Об этом заявил прокурор Севастополя Максим Жук 8 декабря в интервью РИА Новости Крым.
В прокуратуре Севастополя рассказали о борьбе с коррупцией
Комментарии
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Константин Самарин
Если учесть, что официально сама прокуратура-один из самых коррумпированных органов (достаточно почмотреть на шеренги иномаррк премиум-класса на служебных стоянках у любой прокуратуры), эта борьба с коррупцией напоминает акцию "пчелы против меда". А всети борцов с коррупцией попадают те, кто не занес пухлый пакет с зелеными бумажками в определенный кабинет
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