В прокуратуре Севастополя рассказали о борьбе с коррупцией

Константин Самарин

Если учесть, что официально сама прокуратура-один из самых коррумпированных органов (достаточно почмотреть на шеренги иномаррк премиум-класса на служебных стоянках у любой прокуратуры), эта борьба с коррупцией напоминает акцию "пчелы против меда". А всети борцов с коррупцией попадают те, кто не занес пухлый пакет с зелеными бумажками в определенный кабинет