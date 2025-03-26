Уолтц: журналист попал в закрытый чат по Йемену под чужим телефоном

Советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц рассказал Fox News, что главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг смог попасть в закрытый чат по обсуждению ударов США по Йемену в мессенджере Signal, используя чужой номер телефона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии