Ветеран ВСУ Коваленко: зимой на Украине появятся города-призраки

Предстоящей зимой на Украине из-за отсутствия электричества появятся города-призраки. Об этом в интервью американскому журналу Newsweek заявил геополитический аналитик и ветеран украинской армии Виктор Коваленко.
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