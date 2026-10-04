День в истории: 4 октября — день рождения московского такси

Историю московского такси принято отсчитывать с 4 октября 1907 года. Именно тогда, согласно газетному сообщению, на улицы города выехал автомобилист, предложивший пассажирам поездки за плату.
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