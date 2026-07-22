Сотрудники астраханского гастронома «Михайловский» просят справедливого расследования без остановки производства

Сотрудники астраханского гастронома «Михайловский» написали коллективное видеообращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и главе регионального управления ведомства Ибрагиму Могушкову – сообщает сетевое издание «Арбуз».
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