Признание вины в обмен на снисходительность. Суды Китая работают по-новому

Верховная народная прокуратура Китая выпустила руководство о смягчении наказания при вынесении приговоров судами по делам, в которых подозреваемые или обвиняемые признали себя виновными и приняли наказание, сообщает 20 декабря агентство Синьхуа.
Верховная народная прокуратура Китая выпустила руководство о смягчении наказания при вынесении приговоров судами по делам, в которых подозреваемые или обвиняемые признали себя виновными и приняли наказание, сообщает 20 декабря агентство Синьхуа.
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