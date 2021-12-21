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Признание вины в обмен на снисходительность. Суды Китая работают по-новому

Признание вины в обмен на снисходительность. Суды Китая работают по-новому

Верховная народная прокуратура Китая выпустила руководство о смягчении наказания при вынесении приговоров судами по делам, в которых подозреваемые или обвиняемые признали себя виновными и приняли наказание, сообщает 20 декабря агентство Синьхуа.

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