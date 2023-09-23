Российских госслужащих все-таки «пересадят» на отечественные автомобили, но есть нюансы: раскрыты все подробности

Уже больше месяца не утихают в СМИ разговоры о переходе госаппарата на отечественный автопром. Надо сказать, большинство россиян встретило данную инициативу президента РФ с воодушевлением, хотя были и те, кто отнесся к этому более скептически.
Уже больше месяца не утихают в СМИ разговоры о переходе госаппарата на отечественный автопром. Надо сказать, большинство россиян встретило данную инициативу президента РФ с воодушевлением, хотя были и те, кто отнесся к этому более скептически.
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