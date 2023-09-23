smi.today

4 464 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ляшенко
    "smi.today". это  укрожопый рупор! "smi.today" это иноагент!В Украине повысят...
  • Сергей Oблезов
    Немцы попутали берега! Скорей Россию подтолкнет участие немецкого экипажа танка в боевых действиях против России, на ...WSJ: поставки рак...
  • ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
    Если это не закончится на границе с польшей то это будет кратковременное перемирие. Если на границе с польшей, у Росс...Кедми перечислил ...

Российских госслужащих все-таки «пересадят» на отечественные автомобили, но есть нюансы: раскрыты все подробности

Российских госслужащих все-таки «пересадят» на отечественные автомобили, но есть нюансы: раскрыты все подробности

Уже больше месяца не утихают в СМИ разговоры о переходе госаппарата на отечественный автопром. Надо сказать, большинство россиян встретило данную инициативу президента РФ с воодушевлением, хотя были и те, кто отнесся к этому более скептически.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх