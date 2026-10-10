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ФедералПресс

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Евросоюз готовит 22-й пакет санкций из-за «дизельного» решения США

Евросоюз готовит 22-й пакет санкций из-за «дизельного» решения США

БРЮССЕЛЬ, 10 октября, ФедералПресс. Европейский союз намерен утвердить беспрецедентный по масштабам 22-й пакет антироссийских санкций на предстоящей встрече глав МИД в Люксембурге.

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