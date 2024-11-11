Нижегородцев приглашают принять участие в голосовании «Вам решать!»

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 ноября, ФедералПресс. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил местных жителей принять участие в голосовании за инициативные проекты, которые будут финансироваться в 2025 году.
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